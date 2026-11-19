El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de Ley Impositiva para 2027 que contempla una reducción nominal del impuesto automotor para el 88,6% de los vehículos radicados en el territorio bonaerense.

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La iniciativa, impulsada por la administración de Axel Kicillof, también incluye modificaciones en Ingresos Brutos y establece límites para la actualización de otros tributos provinciales.



La propuesta fue presentada por el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, ante legisladores de las comisiones de Presupuesto de la Cámara de Diputados y del Senado bonaerense.



De acuerdo con el proyecto, casi nueve de cada diez automóviles podrían registrar una disminución en el monto de la patente durante 2027. En concreto, el beneficio alcanzaría al 88,6% del parque automotor provincial. La iniciativa mantendrá los cinco tramos de alícuotas vigentes, que van del 1% al 4,5%, y establecerá el pago del impuesto en diez cuotas a partir de marzo.



La reducción se explica por la actualización del valor de los vehículos y la continuidad de la escala de alícuotas. Esta combinación permitiría que una parte importante de los rodados quede comprendida en categorías inferiores y, por lo tanto, tribute un monto menor. La medida busca profundizar el esquema implementado durante este año, cuando tres de cada cuatro propietarios de vehículos ya habían registrado una reducción en el importe de sus patentes.

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El proyecto también contempla modificaciones en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, aunque no prevé cambios en sus alícuotas. En cambio, propone actualizar un 31% los tramos de facturación, una medida que permitiría que alrededor de 38.000 pequeñas y medianas empresas pasen a categorías inferiores y accedan a una menor carga tributaria. Además, se incorporará un régimen de regularización de deudas para agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con especial atención a las pymes.



El esquema permitirá financiar obligaciones en hasta 48 cuotas, con bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60%, además de contemplar la eliminación de multas y recargos. También se habilitará la rehabilitación de planes de pago caducos y la cancelación de cuotas vencidas sin intereses por mora.

En cuanto al impuesto inmobiliario, la iniciativa establece una actualización promedio del 30,4% para el Urbano Edificado, con un tope equivalente a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026.



Según las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendría un incremento anual inferior a los $50.000. Para el Inmobiliario Rural, en tanto, la actualización promedio prevista será del 29,3%.

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La propuesta deberá ser tratada por la Legislatura provincial para convertirse en ley. ￼