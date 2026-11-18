El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional durante la quinta Jornada de Economía para el Desarrollo de la Provincia. En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el mandatario sostuvo que el modelo de Javier Milei privilegia la exportación de materias primas y le atribuyó la pérdida de empleo y el deterioro del entramado productivo.

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El encuentro incluyó talleres y paneles en los que especialistas, funcionarios y empresarios analizaron las perspectivas económicas para 2027 y los desafíos de la producción bonaerense. Kicillof destacó el aporte de la universidad y de los investigadores al debate sobre cómo recuperar la actividad económica.

Investigaciones para las políticas públicas bonaerenses

Durante la jornada se entregó la quinta edición del Premio Anual de Investigación Aldo Ferrer, que busca aportar estudios al diseño de políticas públicas provinciales. La convocatoria incluyó trabajos sobre comercio exterior con enfoque provincial, federalismo fiscal, innovación e inteligencia artificial y el impacto de las políticas económicas sobre la estructura productiva.

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También participaron el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el intendente de La Plata, Julio Alak, y Martín López Armengol, de la UNLP. Alak destacó el papel de La Plata en el desarrollo económico bonaerense, mientras que López Armengol valoró el vínculo entre la universidad y la gestión pública.

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