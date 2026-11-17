El Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) mostró una suba de 1,6% durante octubre en comparación con septiembre, alcanzando un acumulado de 24,8% en los primeros diez meses del año y un incremento interanual de 29,8%, de acuerdo con el reporte difundido hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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Tras el 0,8% de julio, festejado por la Gobierno, la inflación mayorista trepó al 2,1% en agosto, trepó al 3,2% en septiembre y se redujo a la mitad en el corriente mes.

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Según detalló el organismo, el ajuste mensual respondió al avance de 1,6% en los productos nacionales y de 0,9% en los importados. En el caso de los primeros, los bienes manufacturados experimentaron un alza de 1,8% y los primarios crecieron un 1,1%, al tiempo que la energía eléctrica no sufrió modificaciones.

Entre los sectores que generaron mayor impacto en el índice general sobresalieron los refinados del petróleo, que aportaron 0,58 puntos porcentuales; los químicos y sus sustancias, con 0,21; el gas y el petróleo crudo, con 0,19; los automóviles, carrocerías y repuestos, con 0,08; y los artículos agropecuarios, con 0,06.

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