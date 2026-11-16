Vecinos de Remedios de Escalada realizan este lunes una nueva jornada de protestas tras la explosión e incendio provocados por la rotura de un caño de gas, ocurridos el pasado viernes. Bajo la consigna “Nuestras vidas valen más que sus ganancias”, buscan mantener visible el reclamo y exigir que se determinen las responsabilidades por lo sucedido.

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La primera movilización comenzó a las 11 frente a una sucursal de Metrogas en Banfield, mientras que para las 18 está prevista una segunda concentración en Garay e Yrigoyen, en Remedios de Escalada. Los manifestantes también buscan organizar una asamblea para definir cómo continuará el plan de lucha.

La preocupación persiste debido a que algunas de las estructuras dañadas presentan riesgo de derrumbe, mientras que numerosas familias sufrieron importantes pérdidas materiales como consecuencia de la explosión.

En paralelo, la Municipalidad de Lanús confirmó que se presentará como querellante en la investigación judicial, al considerar que existió un incumplimiento de los protocolos de emergencia por parte de Metrogas. La responsabilidad de la empresa deberá determinarse en el marco de la causa.

Además, las autoridades municipales anunciaron una ayuda económica extraordinaria y exenciones impositivas para los damnificados, con el objetivo de acompañar a quienes sufrieron las consecuencias del siniestro.

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Mientras avanza la investigación, los vecinos mantienen su pedido de justicia y reclaman garantías de seguridad para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

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