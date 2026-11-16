Según el último balance difundido por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, la proporción de alcoholemias positivas en las rutas bonaerenses registró una importante caída, pasó de alrededor del 5% al 1,24%.

Ads

De acuerdo con los datos oficiales, entre el inicio de 2025 y el 31 de octubre de 2026 se realizaron 622.834 controles de alcoholemia en distintos puntos del territorio bonaerense. Los operativos permitieron detectar 7.745 conductores que circulaban con alcohol en sangre.

Las cifras fueron presentadas en el marco del Día Mundial sin Alcohol y forman parte del balance de las políticas de prevención y seguridad vial impulsadas por la cartera que conduce Martín Marinucci.

Durante el período analizado se llevaron adelante 5.075 operativos de fiscalización en rutas, autopistas, accesos y centros urbanos. Desde el Ministerio destacaron que la reducción del porcentaje de resultados positivos constituye uno de los principales indicadores de la política de Alcohol Cero.

En ese sentido, el Gobierno bonaerense avanzó también en el fortalecimiento de los controles a nivel municipal, a partir de ampliar la capacidad de fiscalización y mejorar la coordinación con los gobiernos locales.

Ads

Además, se incorporaron cámaras digitales y puestos de monitoreo vial en corredores estratégicos. Estas herramientas permiten identificar otras conductas de riesgo al volante, como el uso del teléfono celular durante la conducción y la falta de utilización del cinturón de seguridad.

La provincia de Buenos Aires cuenta con una normativa de Alcohol Cero al volante desde principios de 2023. La Ley 15.402 establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo en el territorio bonaerense. Actualmente, las multas por conducir bajo los efectos del alcohol pueden oscilar entre los $702.000 y los $2.340.000, de acuerdo con los valores informados por la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Transporte sostienen que el objetivo de estas medidas no es solamente sancionar las infracciones, sino también modificar los hábitos de conducción y reducir los siniestros viales.

Ads

Para ello, los controles se complementan con jornadas de concientización en establecimientos educativos, capacitaciones para agentes municipales y operativos dinámicos en distintos puntos de la Provincia.