Personal técnico de MetroGAS logró interrumpir la fuga de gas y los Bomberos extinguieron por completo el incendio provocado por la explosión registrada este viernes en Remedios de Escalada, partido de Lanús. El siniestro dejó una persona fallecida y 30 heridos, mientras que durante la madrugada se consiguió controlar la situación y comenzaron las tareas para evaluar los daños.

Ads

Según informó oficialmente el Municipio de Lanús, el operativo permitió sofocar las llamas y neutralizar nuevos riesgos en el perímetro de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, luego de varias horas de trabajo coordinado entre las cuadrillas de emergencia.

Con el fuego extinguido, equipos técnicos de la comuna iniciaron el relevamiento y la evaluación de los daños estructurales en las propiedades linderas. Además, las familias que habían sido evacuadas de manera preventiva reciben acompañamiento del área de Desarrollo Social para organizar un regreso paulatino y seguro a sus hogares.

Puede interesarte

Desde el Ejecutivo local precisaron que el sector permanecerá restringido al tránsito vehicular hasta que concluyan el diagnóstico técnico, las tareas de limpieza y la remoción de escombros.

En paralelo, continúa la investigación judicial para reconstruir las circunstancias en las que se produjo la rotura de la cañería y determinar las posibles responsabilidades penales y civiles de las empresas intervinientes.

Ads

Asimismo, el Municipio destacó el despliegue del Sistema de Emergencias Lanús, integrado por Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad, además del apoyo de dotaciones de municipios vecinos.

Puede interesarte

También resaltó la colaboración de distintas instituciones y organizaciones de la comunidad. En ese marco, el Club Atlético Talleres cedió sus instalaciones para funcionar como centro de evacuados, mientras que también participaron grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios.

Ads