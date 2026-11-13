La Ruta Nacional 228, uno de los principales corredores del sudeste bonaerense que conecta las ciudades de Necochea y Tres Arroyos, quedó incorporada al esquema de la Red Federal de Concesiones mediante el Decreto 1358/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial.

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La medida habilita la posibilidad de que determinados sectores de la traza sean concesionados al sector privado bajo el sistema de financiamiento mediante peajes. Sin embargo, desde el ámbito oficial aclararon que la incorporación de la ruta al régimen no significa que toda su extensión vaya a ser concesionada ni que el cobro de tarifas entre en vigencia de manera inmediata.

Previamente, la Secretaría de Transporte deberá determinar cuáles serán los tramos incluidos en las futuras licitaciones. Para ello será necesario contar con informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad y excluir aquellos sectores que actualmente se encuentren bajo contratos de concesión vigentes.

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Según establece la normativa, las empresas adjudicatarias podrán asumir tareas de construcción, administración, mantenimiento, conservación y reparación de los corredores que les sean asignados, además de prestar servicios de asistencia a los usuarios.

El decreto también fija un plazo de doce meses para que el Ministerio de Economía convoque a las licitaciones públicas nacionales e internacionales correspondientes, mientras que Vialidad Nacional conservará las facultades de supervisión y control sobre los contratos que eventualmente se otorguen.

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Además de la Ruta 228, la ampliación de la Red Federal de Concesiones incorpora distintos tramos de las rutas nacionales 3, 22, 33 y 35, junto con el acceso A0017. La ubicación de futuros peajes y el alcance exacto de cada concesión serán definidos en las próximas etapas técnicas y administrativas del proceso.

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