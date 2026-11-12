El Senado de la Nación llevará adelante dos jornadas de audiencias públicas el martes 17 y miércoles 18 de noviembre, en las que se analizarán los pliegos de 60 aspirantes a ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial. Las postulaciones fueron enviadas por el Poder Ejecutivo y corresponden a juzgados, fiscalías, defensorías y tribunales de distintas jurisdicciones.

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Las reuniones estarán presididas por Maximiliano Abad, vicepresidente de la comisión encargada de evaluar las candidaturas. El legislador radical asumirá esa responsabilidad debido a que todavía no se designó a un nuevo titular tras el fallecimiento del senador riojano Juan Carlos Pagotto.

Primera jornada: postulantes para la Ciudad de Buenos Aires y la provincia

Durante la audiencia del martes 17 se presentarán principalmente candidatos para cubrir vacantes en tribunales nacionales y federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Entre los nombres destacados figura Leonardo Marco Toia, secretario letrado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. También expondrá Federico José Iuspa, fiscal de San Isidro, quien aspira a integrar el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal.

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Además, se evaluarán postulaciones para distintos tribunales orales en lo Criminal y Correccional, Cámaras de Apelaciones del Trabajo y organismos judiciales vinculados con la Seguridad Social.

Uno de los casos particulares será el de Luciano Cruz Savignano, candidato al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás. El magistrado ganó el concurso correspondiente en 2018 y recibió el respaldo del Consejo de la Magistratura, pero su pliego no fue enviado al Senado durante la presidencia de Alberto Fernández. De esta manera, su candidatura será tratada ocho años después.

La jornada también incluirá la evaluación de aspirantes a defensoras públicas, entre ellas Carolina Morales Deganut, María Lucrecia Sammartino, Natalia Eda Bonino y Romina Soledad Paraboni.

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Segunda jornada: vacantes judiciales en el interior del país

El miércoles 18 será el turno de los postulantes para desempeñarse en distintas provincias argentinas, con cargos disponibles en juzgados federales, fiscalías y defensorías.

Entre los candidatos se encuentran Mateo Dijou, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Resistencia, Chaco; Mariano Javier Camblong, aspirante al Juzgado Federal de Garantías de Venado Tuerto, Santa Fe; y Juan Manuel Kees, quien busca incorporarse al Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

También se analizarán los antecedentes de Federico Miguel Baquioni, candidato a fiscal general de la Unidad Fiscal de San Luis, y María Julieta Ibáñez Arrieta, postulada como defensora pública de Víctimas en La Rioja.

En Santa Fe, las propuestas incluyen a Emiliano Pedro Méndez Ortiz, Franco Mariano Carbone, Guido Yercovich y Vanesa Natalia Druetta para ocupar diferentes cargos judiciales.

Por otra parte, se examinarán las candidaturas de 14 aspirantes a desempeñarse como conjueces de primera instancia del Trabajo, dentro del ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Las audiencias permitirán conocer los antecedentes profesionales de los postulantes, como parte del procedimiento legislativo previo a la eventual aprobación de sus designaciones.