El papa León XIV encabezó este miércoles su última misa en la Argentina desde la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en una jornada que reunió a más de 2.500.000 personas. Ante una multitud de fieles, el Sumo Pontífice pronunció un mensaje atravesado por la fe, la solidaridad y un fuerte llamado a la esperanza: “Argentina, levántate y camina”.

Ads

El Santo Padre llegó al santuario a bordo del papamóvil y realizó el último tramo del recorrido a pie, como un peregrino más, mientras saludaba a los asistentes que se acercaron para acompañarlo en su despedida del país. En su llegada también fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien tuvo un encuentro con el Pontífice antes del inicio de la ceremonia.

Durante su homilía, León XIV puso el foco en la realidad social y económica argentina, especialmente en las dificultades que atraviesan miles de familias. En ese sentido, advirtió que “muchos hermanos nuestros pueden estar viviendo momentos de calvario por falta de trabajo y pobreza”. Frente a esa situación, destacó el espíritu solidario de la sociedad argentina y sostuvo: “Este pueblo tiene la mano tendida para el que lo necesita”.

En uno de los pasajes centrales de su mensaje, el Papa convocó a los fieles a vivir la caridad siguiendo el ejemplo de Jesús y de la Virgen María, y remarcó que no siempre se necesitan grandes acciones para transformar la realidad. “Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo, y ese estilo también nos lo enseña María al pie de la cruz, ya que allí, en el Calvario, tanto ella como su Hijo amaron hasta el extremo”, expresó.

En esa línea, agregó que se trata de “permanecer fieles junto al Señor”, tanto en los momentos difíciles como en los tiempos de alegría y esperanza.

Ads

“Hay muchas dificultades, lo sabemos, pero el Señor también inspira en nuestro pueblo fiel gestos heroicos de caridad”, señaló, antes de mencionar ejemplos cotidianos de solidaridad: el padre que madruga para llevar el pan a su casa, la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las noches de hospital y el amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita.

El Pontífice también invitó a mirar la vida “con ojos de cielo” y a pintar cada jornada de “color esperanza”, en una referencia a la necesidad de sostener la fe y el compromiso con los demás frente a las adversidades.

Durante la celebración, León XIV también recordó al papa Francisco, en una misa que marcó el cierre de su paso por el país y que tuvo un fuerte significado para la comunidad católica argentina.

Ads

En sus primeras palabras, el Sumo Pontífice hizo referencia a la belleza geográfica del territorio nacional a partir de la lectura del profeta Isaías. Mencionó las pampas, los ríos, las sierras, las montañas, los glaciares y los desiertos como parte de la diversidad natural de la Argentina. “Toda la tierra del fin del mundo, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor”, expresó.

La ceremonia en Luján se convirtió en uno de los acontecimientos centrales de la visita apostólica de León XIV, con un mensaje que trascendió lo estrictamente religioso para abordar las preocupaciones sociales del país.