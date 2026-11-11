El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó la expectativa que genera la llegada del papa León XIV a Luján, donde se ultiman los preparativos para la histórica misa que se celebrará este miércoles.

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A través de sus redes sociales, el mandatario bonaerense expresó la emoción de la comunidad ante la visita del Sumo Pontífice y señaló que ese sentimiento también se refleja en los fieles que arribaron desde distintos puntos del país para participar de la celebración.



"Nuestro pueblo espera con mucha emoción y felicidad la llegada de León a Luján, donde estamos ultimando detalles para la histórica misa", publicó Kicillof.

Nuestro pueblo espera con mucha emoción y felicidad la llegada de León a Luján, donde estamos ultimando detalles para la histórica misa de mañana. pic.twitter.com/c0XCzQH3QV — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 11, 2026



En su mensaje, el gobernador también destacó el significado del encuentro con el Papa, al remarcar su mirada sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. En ese sentido, sostuvo que León XIV "pone la mirada en los más humildes, en los excluidos, y nos marca el camino a seguir".



Por otra parte, Kicillof indicó que el Gobierno provincial lleva casi dos meses trabajando para garantizar el desarrollo de la jornada y facilitar la participación de los asistentes.

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En ese marco, recordó que se encuentra disponible un sitio web oficial con información sobre el operativo, los accesos y las recomendaciones para quienes concurran a Luján. Los interesados pueden consultar y descargar los detalles en visitadelpapapba.gba.gob.ar.



"¡Los esperamos a todos y todas!", concluyó el gobernador en su publicación.

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