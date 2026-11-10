El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.688, que autoriza a los municipios a reasignar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento de los caminos rurales. La medida es excepcional y se aplica por 180 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial.

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Los recursos coparticipados o transferidos en el marco de la Ley 13.010 podrán financiar obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas y obras de defensa. También podrán usarse para adquirir equipamiento hídrico.

Cada municipio decidirá cómo usar los fondos

La iniciativa, impulsada por el senador de Unión y Libertad Sergio Vargas, busca darles a los intendentes más margen para responder a los problemas de drenaje en un contexto de preocupación por los posibles efectos de El Niño.

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La reasignación es optativa. Cada distrito podrá destinar parte o la totalidad de los recursos habilitados a obras hídricas o mantenerlos para el mantenimiento de los caminos rurales, muchos de ellos dañados por las condiciones climáticas de los últimos meses.

Cómo se distribuye el Inmobiliario Rural

Del total recaudado, el 65% corresponde al Ejecutivo provincial, el 12% al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales y el 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental. El 20% restante se destina a los municipios por la administración del tributo.

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