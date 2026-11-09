El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este lunes al papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole.

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Es una alegría enorme recibir a León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione, un lugar donde el legado de solidaridad de Francisco y el sentir de nuestra gente están más vivos que nunca. Como dijo el Papa, el progreso de una Nación también se mide por su acompañamiento a las personas con discapacidad. En nuestra provincia, la dignidad y la integración son una prioridad. Muchas gracias por traernos un mensaje de inclusión, por invitarnos a dejar de lado el egoísmo. ¡Le damos una vez más la bienvenida a nuestra provincia! — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 9, 2026

El encuentro tuvo como momento destacado la entrega de un mate por parte del mandatario bonaerense al Sumo Pontífice, en un gesto que buscó representar una de las tradiciones más características de la Argentina.

El obsequio entregado por Kicillof fue un mate de color bordó, con el nombre León XIV grabado y presentado en una caja de madera. Por su parte, el Pontífice le entregó a Kicillof y a su esposa una medalla tallada con la imagen del corazón de San Luis Orione, fundador de la congregación que dio origen a la institución.

La recepción se produjo en medio de una importante convocatoria de fieles, que se acercaron al establecimiento para darle la bienvenida al papa entre aplausos, banderas y muestras de emoción.

Kicillof utilizó sus redes sociales para expresar su satisfacción por la llegada del Pontífice y vincular sus palabras con las políticas de inclusión que, según sostuvo, son una prioridad para la provincia de Buenos Aires.

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“Es una alegría enorme recibir a León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione, un lugar donde el legado de solidaridad de Francisco y el sentir de nuestra gente están más vivos que nunca”, escribió el gobernador.

En su publicación, también hizo referencia a uno de los conceptos centrales del discurso del papa, relacionado con la manera en que las sociedades deben acompañar a las personas con discapacidad.

“Como dijo el Papa, el progreso de una Nación también se mide por su acompañamiento a las personas con discapacidad. En nuestra provincia, la dignidad y la integración son una prioridad”, manifestó.

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Además, agradeció al Pontífice por el mensaje transmitido durante su visita y destacó especialmente su convocatoria a superar las actitudes individualistas.

“Muchas gracias por traernos un mensaje de inclusión, por invitarnos a dejar de lado el egoísmo. ¡Le damos una vez más la bienvenida a nuestra provincia!”, concluyó.