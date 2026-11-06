El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva herramienta para facilitar el acceso al mercado laboral. Se trata del Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), un sistema público y gratuito que buscará conectar a personas que buscan trabajo con empresas y empleadores que necesitan incorporar personal.

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La iniciativa fue aprobada por el Ministerio de Trabajo bonaerense mediante la Resolución 252/2026 y funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Empleo. El proyecto contempla la creación de un portal digital y una red de articulación territorial con municipios, universidades y otras organizaciones.

El objetivo es facilitar la intermediación laboral, promover la inserción y reinserción en el empleo formal y ofrecer herramientas de capacitación para mejorar las posibilidades de conseguir trabajo.

El principal instrumento del programa será un Portal de Empleo público y gratuito al que se podrá acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

A través de la plataforma, los trabajadores podrán registrarse, elaborar y cargar su currículum vitae, consultar las ofertas laborales disponibles y postularse directamente a las búsquedas publicadas por empresas.

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Además, el sistema ofrecerá videos informativos, cursos y talleres presenciales y virtuales vinculados con la orientación laboral y las herramientas necesarias para afrontar una búsqueda de empleo. También se habilitará una línea telefónica gratuita para realizar consultas y recibir asistencia.

Los empleadores también tendrán un espacio dentro del sistema para publicar vacantes, consultar perfiles registrados, seleccionar candidatos y coordinar entrevistas. Además, podrán solicitar asistencia a las oficinas municipales de empleo y a las delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo para encontrar personal y avanzar en los procesos de selección.

El servicio también brindará asesoramiento sobre programas de promoción del empleo y alternativas de formación profesional.

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De esta manera, la Provincia busca centralizar en una misma plataforma las búsquedas laborales y las necesidades de contratación del sector privado.

El Gobierno provincial apuesta a una herramienta que permita acercar las demandas de las empresas con las personas que necesitan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral.