El Gobierno nacional dispuso restricciones temporales para la circulación de camiones en distintas rutas y autopistas del país ante la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. La medida comenzará el viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 13, inclusive.

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estableció el operativo mediante la Disposición 370/2026, con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial frente a la movilización de fieles y los desplazamientos previstos durante la agenda papal.

La restricción alcanzará a los vehículos de carga de las categorías N2, N3, O3 y O4, todos los días de 6 a 22 y en ambos sentidos de circulación. Fuera de esa franja, los transportes comprendidos podrán circular entre las 22 y las 6 del día siguiente.

Qué rutas estarán alcanzadas

En los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, la disposición comprende la Ruta Nacional 9 entre Campana y la avenida General Paz, la Ruta Nacional 8 desde el peaje Larena, en Pilar, hasta el Acceso Norte, y la Ruta Nacional 205 junto con la autopista Ezeiza–Cañuelas, desde Cañuelas hasta la General Paz. También incluye la Ruta Nacional 1 y la autopista Buenos Aires–La Plata, desde Hudson hasta el ingreso a la Capital Federal.

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En la zona de Luján, las limitaciones abarcarán la Ruta Nacional 5 entre Chivilcoy y Luján y dos tramos de la Ruta Nacional 7: desde Carmen de Areco hasta Luján y desde la avenida General Paz hasta la ciudad de Luján.

En Córdoba, se aplicarán restricciones en las rutas nacionales 19, 9, 60, 38 y 36, además de la autopista Rosario–Córdoba. Los sectores incluidos conectan localidades como Arroyito, San José de la Dormida, Deán Funes, Cruz del Eje, Río Cuarto y Villa María con la capital provincial.

Qué transportes estarán exceptuados

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La disposición establece excepciones para evitar inconvenientes en el abastecimiento y la atención de emergencias. Podrán circular los vehículos que transporten combustibles, gases medicinales, medicamentos, productos farmacéuticos, leche y derivados, frutas y verduras, y animales vivos.

También quedarán exceptuadas las unidades de emergencia, los vehículos de auxilio mecánico y los móviles de prensa o equipos técnicos de medios audiovisuales.

Las autoridades recomendaron a las empresas de transporte reprogramar sus recorridos dentro del horario nocturno habilitado y anticiparon controles para garantizar el cumplimiento de las restricciones.