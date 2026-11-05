El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentará este jueves 5 de noviembre los lineamientos del Presupuesto 2027, que definirá las prioridades de gastos e ingresos para el último año de la gestión de Axel Kicillof. La exposición estará a cargo del ministro de Economía, Pablo López, desde las 10 en el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense.

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La iniciativa marcará el inicio de una negociación entre el oficialismo y los bloques opositores, que también deberá contemplar las diferencias internas del peronismo en la antesala del año electoral.

Durante la presentación se esperan precisiones sobre la Ley Fiscal Impositiva y los pedidos de autorización para tomar deuda. El Ejecutivo considera estos instrumentos necesarios para afrontar compromisos financieros y sostener el funcionamiento de las áreas estatales, en un contexto de disputas por recursos con la Nación.

Otro de los puntos centrales será la distribución de partidas para salud, educación, seguridad e infraestructura, además de los fondos previstos para los municipios. Los intendentes seguirán especialmente las transferencias provinciales destinadas a servicios y obras locales.

La presentación se había postergado mientras la Provincia esperaba conocer las proyecciones del presupuesto nacional. El proyecto enviado por la Nación contempla una inflación del 18%, un dólar de 1.847 pesos y un crecimiento del PBI del 4% para 2027.

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Con esas referencias, el equipo económico bonaerense expondrá su planificación para el próximo ejercicio. La discusión legislativa pondrá a prueba los acuerdos políticos necesarios para aprobar el presupuesto y definir el financiamiento de la Provincia durante 2027.

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