Un nuevo ejemplar de elefante marino nació en las costas de Villa Gesell y se convirtió en el segundo de la temporada y el cuarto registrado en esa zona desde 2024. Ante el nacimiento, especialistas y personal municipal desplegaron un operativo de protección para resguardar a la hembra y su cachorro y garantizar que puedan permanecer en el lugar sin perturbaciones.

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Según informaron las autoridades a cargo del monitoreo, la madre se mantiene en estado de alerta ante el tránsito de personas por la zona. En tanto, el cachorro nacido días atrás evoluciona favorablemente y se alimenta con normalidad.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de vecinos y turistas para evitar situaciones que puedan estresar a los animales. Entre las principales recomendaciones, pidieron no acercarse a la hembra ni a su cría, no intentar tomar fotografías de cerca y respetar el perímetro de protección delimitado por los equipos a cargo del operativo.

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También recordaron la importancia de mantener silencio y circular con las mascotas sujetas con correa, para evitar que interfieran con los ejemplares. Las autoridades remarcaron que estas medidas buscan preservar el bienestar de la madre y asegurar la lactancia del cachorro.

Ante cualquier incumplimiento de las pautas o una situación que pueda poner en riesgo a los animales, se solicitó dar aviso inmediato a la línea de emergencias 103.

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