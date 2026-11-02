Trenes Argentinos confirmó que ya se encuentran a la venta los pasajes de larga distancia para viajar durante noviembre, con destino a Mar del Plata, Rosario, Bragado y Junín. La empresa también anticipó que en los próximos días se habilitará la comercialización de boletos correspondientes a la temporada de verano.

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En el caso de Mar del Plata, los pasajes desde Plaza Constitución parten de los $28.700 en primera clase y $34.500 en pullman, con diferentes frecuencias según el día de la semana y un servicio adicional de refuerzo para los fines de semana.

De lunes a viernes, el tren sale desde Constitución a las 7:30, con paradas en todas las estaciones intermedias. Además, los lunes y viernes se incorpora una salida a las 14:17. Los sábados, los servicios parten a las 7:32 y 14:32, mientras que los domingos lo hacen a las 7:52 y 14:52, este último con recorrido directo hacia la ciudad balnearia.

Para regresar desde Mar del Plata hacia Buenos Aires, las salidas están programadas a la 1:11 los lunes y viernes y a las 14:21 de lunes a viernes. Los sábados, los trenes parten a la 1:11 y 14:36, mientras que los domingos lo hacen a la 1:11 y 14:57.

La empresa aclaró que la reducción de frecuencias los martes, miércoles y jueves responde a trabajos de infraestructura ferroviaria, realizados en el marco de la Emergencia Ferroviaria para mejorar las condiciones de seguridad del recorrido.

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Asimismo, se incorpora un servicio de refuerzo directo los viernes a las 17:08 desde Constitución, con regreso desde Mar del Plata los domingos a las 22:53, una alternativa especialmente destinada a quienes viajan durante el fin de semana.

Una de las principales novedades es la posibilidad de comprar pasajes por internet en tres y seis cuotas fijas sin interés a través de Mercado Pago. Para operaciones de entre $60.000 y $120.000 se habilitan tres cuotas, mientras que las compras desde $120.000 pueden financiarse en seis pagos. En las boleterías continuará disponible el pago en efectivo o en una sola cuota.

En cuanto a los otros destinos, el servicio Buenos Aires-Rosario mantiene una frecuencia diaria, con salida desde Retiro a las 19:55 y regreso desde la ciudad santafesina a las 4:48. Los boletos presentan diferentes bandas tarifarias, con valores de entre $13.500 y $14.500 en primera clase y entre $16.000 y $19.000 en pullman.

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Por su parte, el tren Buenos Aires-Bragado circula los lunes, miércoles y viernes, con salida desde Once a las 18:35 y regreso a la 1:50. Los pasajes comienzan en $9.700 en primera y $11.500 en pullman.

En tanto, el servicio hacia Junín parte diariamente desde Retiro a las 18:15, mientras que el regreso está previsto a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 los domingos y feriados. Las tarifas varían según el día elegido para viajar.

Los boletos pueden adquirirse a través de la web oficial de Trenes Argentinos, en las estaciones de Retiro, Constitución y Once, así como en las boleterías habilitadas de las estaciones intermedias.

Con la próxima apertura de la venta para los meses de verano, se espera que los pasajeros puedan comenzar a organizar sus viajes hacia Mar del Plata, uno de los principales destinos turísticos del país.