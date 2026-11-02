La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires recibió un proyecto de ley que busca eliminar el límite de edad establecido para ingresar a la Administración Pública bonaerense. La propuesta fue presentada por la legisladora del PRO Laura Ricchini, quien plantea modificar la normativa para ampliar las oportunidades laborales de las personas mayores de 50 años.

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Actualmente, la Ley 10.430, que regula el estatuto y escalafón del personal estatal provincial, establece como regla general que los aspirantes deben tener entre 18 y 50 años, aunque contempla determinadas excepciones. La iniciativa pretende conservar la edad mínima de ingreso, pero suprimir el límite máximo.

En los fundamentos del proyecto, Ricchini sostiene que la edad no debería representar un impedimento para acceder a un puesto estatal, siempre que el postulante reúna las condiciones y capacidades necesarias para desempeñar sus funciones.

La diputada argumentó que la restricción vigente entra en conflicto con el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad ante la ley y determina que el acceso a los empleos debe basarse en la idoneidad de las personas.

En ese sentido, cuestionó la exclusión de quienes superan los 50 años y planteó: “¿Con qué argumento razonable puede determinarse que una persona, pasados los 50 años, no es idóneo para ingresar a la Administración Pública? Estimamos que ninguno”.

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La propuesta también se apoya en antecedentes judiciales. En particular, la legisladora mencionó un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que declaró inconstitucional el límite de edad para acceder a cargos docentes titulares en la provincia.

A partir de ese fallo, Ricchini considera necesario revisar las condiciones de ingreso al conjunto de la Administración Pública provincial, con el objetivo de evitar exclusiones basadas exclusivamente en criterios etarios.

La modificación alcanzaría al artículo 2 de la Ley 10.430 y permitiría que personas mayores de 50 años puedan postularse a empleos estatales comprendidos en ese régimen, sin quedar automáticamente excluidas por su edad.

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De todos modos, la iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. Hasta que no sea aprobada y entre en vigencia, continuarán aplicándose los requisitos actuales para el ingreso al empleo público bonaerense.