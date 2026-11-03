Axel Kicillof, recibió este lunes a las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, en un encuentro que tuvo como objetivo fortalecer el diálogo y la colaboración institucional entre el Ejecutivo provincial y el ámbito judicial.

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De la reunión también participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el asesor general de Gobierno y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Santiago Pérez Teruel.

Nos reunimos con las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia para conversar sobre el funcionamiento del sistema de justicia.



Seguimos impulsando el diálogo y el trabajo conjunto para fortalecer la colaboración institucional. pic.twitter.com/N5DVOvKyZb — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 2, 2026

Uno de los principales anuncios del encuentro fue el envío de nuevos pliegos al Senado bonaerense para avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, una cuestión vinculada al funcionamiento y la integración del sistema de Justicia provincial.

Durante la reunión, los participantes analizaron diferentes temas relacionados con la situación judicial y la necesidad de profundizar los canales de cooperación entre las instituciones.

Por su parte, las autoridades del Colegio de Magistrados expresaron su respaldo a las acciones que el Gobierno bonaerense lleva adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y manifestaron su compromiso de acompañarlas.

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Tras el encuentro, Kicillof destacó la importancia del trabajo conjunto y señaló que la Provincia continúa impulsando el diálogo institucional para fortalecer el funcionamiento del sistema de Justicia.

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