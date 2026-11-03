Kicillof anunció que enviará nuevos pliegos al Senado para cubrir vacantes judiciales
El Gobernador mantuvo un encuentro con representantes del Colegio de la Magistratura y Funcionarios del Poder Judicial. Durante la reunión se abordó el funcionamiento del sistema judicial y el respaldo institucional a las acciones de la Provincia ante la Corte Suprema de la Nación.
Axel Kicillof, recibió este lunes a las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, en un encuentro que tuvo como objetivo fortalecer el diálogo y la colaboración institucional entre el Ejecutivo provincial y el ámbito judicial.
De la reunión también participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el asesor general de Gobierno y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Santiago Pérez Teruel.
Uno de los principales anuncios del encuentro fue el envío de nuevos pliegos al Senado bonaerense para avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, una cuestión vinculada al funcionamiento y la integración del sistema de Justicia provincial.
Durante la reunión, los participantes analizaron diferentes temas relacionados con la situación judicial y la necesidad de profundizar los canales de cooperación entre las instituciones.
Por su parte, las autoridades del Colegio de Magistrados expresaron su respaldo a las acciones que el Gobierno bonaerense lleva adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y manifestaron su compromiso de acompañarlas.
Tras el encuentro, Kicillof destacó la importancia del trabajo conjunto y señaló que la Provincia continúa impulsando el diálogo institucional para fortalecer el funcionamiento del sistema de Justicia.