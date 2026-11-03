La Chacra Experimental Integrada Barrow, ubicada en el partido bonaerense de Tres Arroyos, logró desarrollar el primer triticale del mundo resistente a herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Este cereal combina características del trigo y el centeno y se utiliza principalmente para alimentar animales y como cultivo de cobertura.

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El trabajo estuvo a cargo de Francisco Di Pane, del INTA, y Marcos Yanniccari, del CONICET, quienes se desempeñan en la institución, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y del INTA.

La investigación se extendió entre 2015 y 2025 y permitió obtener dos líneas resistentes, identificadas como 5202 y 5195. Los resultados fueron publicados en octubre de 2026 en la revista científica internacional Crops.

Una alternativa para las rotaciones

El desarrollo busca responder a una dificultad que enfrentan los productores: la permanencia en el suelo de residuos de determinados herbicidas, que puede afectar la implantación de los cultivos siguientes.

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Las imidazolinonas se utilizan, entre otros cultivos, en girasol. Sus residuos pueden perjudicar el crecimiento del trigo, la avena y el triticale convencional, por lo que contar con materiales resistentes amplía las alternativas para organizar las rotaciones.

El triticale se destaca por su producción de biomasa, su adaptación a condiciones ambientales adversas y su capacidad para crecer en suelos de fertilidad moderada o baja. Además de su uso como forraje y cobertura, permite obtener granos destinados a la alimentación animal.

Cómo se obtuvo el nuevo material

Los investigadores recurrieron al mejoramiento genético tradicional. Primero generaron una línea de trigo resistente mediante mutagénesis física con rayos gamma y luego trasladaron esa característica al triticale a través de cruzamientos y sucesivas etapas de selección.

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Actualmente cuentan con dos líneas avanzadas precomerciales, que ya fueron evaluadas y multiplicadas en el campo experimental.

El próximo paso será avanzar con los trámites de inscripción durante 2027, con el objetivo de alcanzar la disponibilidad comercial en 2028.

El aporte de la investigación pública

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó que el resultado refleja la importancia de sostener espacios científicos vinculados con las necesidades del sector agropecuario.

El funcionario remarcó que estas capacidades son producto de años de trabajo e inversión pública y planteó la necesidad de transformar el conocimiento en herramientas para los productores. También subrayó el valor de la articulación entre el Estado, los organismos de ciencia y tecnología y el sector productivo.