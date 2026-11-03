El gobierno de Axel Kicillof avanzará con una inversión cercana a los $4.200 millones para modernizar el Centro de Procesamiento de Datos (Data Center) de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la localidad de Gonnet, partido de La Plata.

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El llamado a licitación quedó formalizado mediante la Resolución 49-SSTAYLMGGP-2026 del Ministerio de Gobierno, fechada el 29 de octubre y publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa apunta a ampliar la capacidad tecnológica del Estado bonaerense, fortalecer su infraestructura de almacenamiento y procesamiento de información y consolidar el funcionamiento de la nube digital provincial.

Sin embargo, uno de los aspectos que genera particular atención es la modalidad de pago establecida en la licitación: la empresa que resulte adjudicataria recibirá la totalidad del monto contratado de manera anticipada, mientras que algunas de las prestaciones deberán cumplirse durante los siguientes tres años.

De acuerdo con las condiciones del llamado, la apertura de ofertas está prevista para el próximo 18 de noviembre, a las 11:00, a través del portal de compras de la Provincia.

El pliego establece distintos plazos de entrega para los componentes tecnológicos. Los renglones 1, 2 y 5 tendrán un plazo de 90 días corridos desde el perfeccionamiento del contrato, mientras que los renglones 3 y 4 deberán entregarse dentro de los 15 días posteriores a la certificación de los primeros elementos. Además, la empresa contratada deberá garantizar soporte técnico y mantenimiento durante 36 meses, las 24 horas y todos los días de la semana, junto con la transferencia de conocimientos para el personal encargado de operar la infraestructura.

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De esta manera, el esquema contempla un desembolso total anticipado, aunque las obligaciones de mantenimiento y asistencia se extenderán durante tres años. El gasto será afrontado con partidas correspondientes al Presupuesto 2026.

Con una licitación que ronda los $4.200 millones y un mecanismo de pago que contempla el desembolso total por adelantado, el proceso abrirá un nuevo capítulo en la política de infraestructura tecnológica de la Provincia.

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