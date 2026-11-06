La Provincia propone un fondo de seguridad para los municipios en el Presupuesto 2027
El Gobierno bonaerense proyecta gastos por $58,6 billones y pide autorización para tomar deuda por cerca de US$1.000 millones. Cuánto podría recibir General Pueyrredon dependerá del financiamiento que consiga la Provincia y de cómo se distribuyan los recursos.
El Gobierno de Axel Kicillof presentó en la Legislatura bonaerense los proyectos de Presupuesto 2027, Ley Impositiva y Financiamiento. El paquete incluye la propuesta de crear un fondo para que los municipios financien políticas de seguridad.
El fondo se integraría con el 8% del endeudamiento que la Provincia consiga efectivamente. Así, los recursos disponibles dependerán de cuánto pueda tomar prestado el Ejecutivo bonaerense si la Legislatura autoriza el financiamiento.
Qué podría recibir General Pueyrredon
Para conocer cuánto podría recibir el distrito que incluye a Mar del Plata, todavía falta que se defina el criterio de distribución entre los municipios. El porcentaje previsto en el proyecto corresponde al fondo en su conjunto. Los recursos que reciban las comunas deberán destinarse a acciones de seguridad.
El proyecto también prevé $4,05 billones en gastos de capital, que incluyen obras viales e hidráulicas, viviendas e infraestructura sanitaria. El paquete deberá pasar por el debate legislativo.