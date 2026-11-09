La industria panadera argentina atraviesa una profunda crisis, marcada por el derrumbe de las ventas, el encarecimiento de los insumos y las dificultades para sostener los establecimientos. Según estimaciones de representantes del sector, la comercialización de facturas y productos de pastelería cayó un 80% interanual, mientras que el consumo de pan tradicional acumuló una disminución del 55% durante los últimos dos años.

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El deterioro del poder adquisitivo modificó los hábitos de compra de las familias. La tradicional docena de facturas, que actualmente cuesta entre $14.000 y $20.000, dejó de ser una elección habitual para convertirse en un gasto que muchos consumidores ya no pueden afrontar.

Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de Avellaneda, advirtió que las facturas encabezan la caída de la demanda, especialmente porque las familias comenzaron a restringir los consumos considerados no esenciales.

La situación también afecta a otros productos. Las tortas, masas finas y los sándwiches de miga registran fuertes retrocesos, especialmente aquellos destinados a reuniones y celebraciones. Como ejemplo, Mora explicó que establecimientos que anteriormente comercializaban alrededor de 150 tortas semanales ahora apenas logran vender entre 15 y 20.

El pan continúa siendo uno de los productos con mayor salida, aunque tampoco escapa a la crisis. Los consumidores priorizan las variedades más económicas y reducen las cantidades adquiridas. En numerosos comercios, las compras por kilo fueron reemplazadas por pedidos de unas pocas unidades o montos específicos de dinero.

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Frente a este escenario, las panaderías comenzaron a implementar medidas de emergencia para evitar mayores pérdidas. Algunos establecimientos del Área Metropolitana de Buenos Aires ofrecen facturas del día anterior a mitad de precio, mientras que otros disminuyen las horneadas diarias para impedir que la mercadería quede sin vender.

También crece la incorporación de servicios complementarios, como la venta de café al paso, con el objetivo de generar ingresos adicionales y sostener la actividad comercial.

A la retracción de la demanda se suma el incremento de los costos de producción. La bolsa de harina pasó de $9.000 a $18.000, mientras que el cajón de huevos aumentó de $35.000 a $72.000. Por su parte, la caja de margarina, que anteriormente costaba entre $40.000 y $45.000, llegó a superar los $120.000 antes de estabilizarse entre $85.000 y $90.000.

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Las tarifas de electricidad representan otro de los principales problemas, con facturas que, según comerciantes relevados, rondan los $800.000 mensuales. Esta situación obliga a numerosos propietarios a refinanciar deudas y trabajar con márgenes de rentabilidad mínimos o incluso negativos.

El impacto también se refleja en el empleo. Según estimaciones difundidas por representantes de la Cámara de Industriales Panaderos, alrededor de 2.000 panaderías cerraron en el país durante los últimos dos años, con una pérdida estimada de más de 16.000 puestos de trabajo directos.

En medio de este panorama, los comerciantes intentan sostener sus negocios mediante promociones, reducción de gastos y nuevas modalidades de venta. Sin embargo, la combinación de menor consumo, costos elevados y dificultades para trasladar los aumentos a los precios mantiene en alerta a una actividad tradicional de la economía argentina.