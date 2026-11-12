La visita del papa León XIV a la Argentina generó un importante movimiento turístico en distintos puntos del país y le dio un impulso a las economías locales. Así lo refleja un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que identificó dos factores centrales: las multitudinarias celebraciones religiosas y las escapadas recreativas que realizaron miles de personas durante los feriados extraordinarios.

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Entre los destinos más beneficiados se destacó Mar del Plata, que superó el 75% de ocupación hotelera, por encima de las expectativas iniciales. Según el informe, los operadores turísticos consideraron que fue uno de los mejores movimientos del año fuera de la temporada alta.

La actividad en la ciudad estuvo impulsada por una agenda de eventos que incluyó el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón, que contó con 13.000 inscriptos, las finales de los Juegos Nacionales Evita y distintos espectáculos musicales. También se sumó el festival gastronómico MardelBurguer.

El movimiento turístico también se reflejó en otras localidades de la Costa Atlántica bonaerense. Pinamar y Cariló registraron una importante afluencia de visitantes y, aunque las estimaciones previas ubicaban la ocupación hotelera en torno al 60%, algunos establecimientos de mayor capacidad llegaron a completar sus plazas.

En el partido de Villa Gesell, la ocupación alcanzó el 65% en la ciudad cabecera. Sin embargo, las localidades del sur tuvieron un desempeño superior. Mar de las Pampas registró un 86%, Mar Azul llegó al 80% y Las Gaviotas alcanzó el 76%. En conjunto, estos tres destinos promediaron el 82%, según un relevamiento realizado sobre 73 establecimientos.

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El incremento de viajeros también tuvo impacto en las rutas. Durante la mañana del sábado, Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) contabilizó 2.421 vehículos por hora en Samborombón, sobre la Autovía 2; otros 1.063 en Maipú y 1.097 en La Huella, sobre la Ruta 11.

Además, la demanda agotó la disponibilidad de pasajes aéreos y ferroviarios desde Buenos Aires hacia Mar del Plata al comienzo del fin de semana, mientras que las empresas de ómnibus debieron incorporar servicios adicionales.

En el interior de la provincia de Buenos Aires también se registraron cifras destacadas. Chascomús llegó al 98% de ocupación hotelera, con visitantes provenientes principalmente del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), atraídos por la laguna y una agenda de actividades culturales y tradicionalistas.

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Tandil, por su parte, tuvo un importante movimiento de turistas gracias al Festival Chacinar, que convocó a miles de personas y permitió recuperar el récord del salame más largo del mundo, con una pieza de 512,90 metros.

El turismo religioso fue otro de los grandes motores de la actividad durante los feriados papales. La Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján concentraron las principales convocatorias y recibieron visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

En la Ciudad de Buenos Aires, la misa del lunes 9 de noviembre reunió a 2,5 millones de personas. Según el Ente de Turismo porteño, entre el 6 y el 10 de noviembre arribaron 1,24 millones de visitantes: 242.000 turistas que pernoctaron en la ciudad y cerca de un millón de excursionistas. El impacto económico superó los 88 millones de dólares y la ocupación hotelera promedió el 75%.

En Córdoba, la celebración encabezada por León XIV convocó a más de 650.000 fieles, mientras que la ocupación hotelera de la capital provincial rondó el 60%, con algunos establecimientos que alcanzaron el 100%.

Por su parte, Luján se preparó para recibir a dos millones de personas en la misa de despedida del Pontífice. La ocupación hotelera previa superó el 90% y las búsquedas de alojamiento aumentaron más del 1.800% interanual en Booking y más del 500% en Airbnb.

El movimiento turístico también alcanzó a otras regiones del país. Santa Fe recibió más de 112.000 visitantes, mientras que Neuquén superó los 20.000 turistas y Misiones registró más de 18.500 arribos.

El balance de CAME mostró que la combinación de acontecimientos religiosos, propuestas culturales y días de descanso permitió dinamizar sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.