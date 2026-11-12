Kicillof destacó el operativo de seguridad y asistencia durante la misa en Luján: “La Provincia estuvo a la altura”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires agradeció el trabajo de los miles de voluntarios, bomberos, fuerzas de seguridad, personal de salud y Defensa Civil que participaron del dispositivo para acompañar a los asistentes a la celebración religiosa.
Axel Kicillof, destacó el despliegue del operativo de asistencia y prevención realizado durante la misa en Luján y agradeció el compromiso de los distintos equipos que participaron del dispositivo.
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el mandatario provincial reconoció el “trabajo incansable y el esfuerzo” de los miles de voluntarios, bomberos, integrantes de las fuerzas de seguridad, personal de salud y de Defensa Civil que estuvieron afectados al operativo.
“Gracias por el trabajo incansable y el esfuerzo de los miles de voluntarios, bomberos, fuerzas de seguridad, personal de salud y de Defensa Civil que participaron del operativo para asistir y cuidar al Papa y a todos los que asistieron a la Misa en Luján”, expresó Kicillof.
En el mismo mensaje, el gobernador valoró el resultado del dispositivo y sostuvo: “¡La Provincia de Buenos Aires estuvo a la altura gracias a todos ustedes!”.
La publicación estuvo acompañada por imágenes del operativo, entre ellas una fotografía del mandatario en un centro de monitoreo, donde se supervisaban las tareas de coordinación y seguridad.
De esta manera, Kicillof puso en valor el trabajo articulado de las distintas áreas y de los equipos que participaron de la organización para garantizar la asistencia y el cuidado durante una convocatoria multitudinaria.