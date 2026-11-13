Tras la fuerte explosión y el consiguiente incendio registrado en la localidad de Remedios de Escalada, el director de Defensa Civil del municipio lanusense, Claudio Arale, comunicó que hay dos individuos arrestados. Asimismo, el funcionario remarcó: "Seguramente se violaron los protocolos de emergencia".

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Arale enfatizó que los mecanismos locales de emergencia jamás se pusieron en marcha. Paralelamente, ratificó que la justicia requirió el arresto de dos sospechosos implicados vinculados presuntamente a la empresa Metrogas.

En tanto, las dotaciones de bomberos contnúan trabajando en la zona con el propósito de extinguir las llamas y neutralizar el riesgo de que el fuego alcanzara las propiedades aledañas.

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El hecho ocurrió en la intersección de las calles Beltrán e Iberlucea, donde trabajadores realizaban tareas de renovación de la red de distribución de gas cuando se produjo el incidente.

Según informó la empresa Metrogas, una máquina que operaba en el lugar dañó accidentalmente una de las cañerías, lo que provocó una explosión y el posterior incendio.

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El siniestro generó preocupación en el sector, mientras los equipos especializados trabajaban para controlar la situación y evitar que el fuego afectara otras propiedades.

La cifra de heridos por la fuerte explosión, aumentó a 20 personas, de las cuales cinco presentan quemaduras graves.

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