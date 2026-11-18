El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó hoy a Justo Fernando Barrientos, de 69 años, a prisión perpetua por ser el autor de la masacre de Barracas, donde asesinó a a tres mujeres y provocó quemaduras graves a una cuarta víctima por odio a su orientación sexual.

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Los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander declararon penalmente responsable al femicida por los delitos de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual y la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, en los casos de Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Castro, y el homicidio en grado de tentativa contra Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque perpetrado el 5 de mayo de 2024.

La audiencia comenzó a las 9:00 con las replicas de las partes y donde Barrientos ratificó su inocencia al pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal. Y el 19 de febrero de 2027, los magistrados darán a conocer los fundamentos de la sentencia.

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Además los magistrados no dieron lugar al planteo de la abogada Luciana Sánchez, representante legal de Sofía y Pamela, para la reparación en concepto de daños en favor de las damnificadas.

El crimen que por el que Barrientos fue condenado tuvo lugar durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024, cuando este prendió fuego la habitación en la que residían las mujeres, en una pensión del barrio porteño de Barracas.

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Las victimas de manera inmediata, comenzaron a sufrir quemaduras y el atacante golpeó a una de ellas. Luego acudieron al sector de las duchas para intentar mitigar las lesiones, pero Barrientos volvió a incendiar el lugar y agredió a Andrea Amarante.

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Pamela Cobbas, Roxana Castro y Andrea Amarante fallecieron con el paso de los días, mientras que Sofía Castro, de 49 años en ese momento, recibió el alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.

Según lo explicaron las partes, y los distintitos testimonios, el supuesto autor de los crímenes hostigaba de forma sistemática a las mujeres y las calificaba de “tortas”.

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