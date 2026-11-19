El mercado inmobiliario bonaerense registró 13.296 operaciones de compraventa durante octubre, un 13% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían concretado 15.321 transacciones. Pese a la caída interanual, la actividad mostró una leve mejora respecto de septiembre.

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De acuerdo con los datos del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, entre enero y octubre se realizaron 105.712 operaciones, frente a las 115.657 del mismo período del año pasado. La diferencia representa una caída del 8,6% en el acumulado anual.

El presidente de la entidad, Guillermo Longhi, señaló que octubre mostró una recuperación respecto del mes anterior, aunque reconoció que el nivel de actividad continúa por debajo del registrado durante 2025.

En cuanto al crédito hipotecario durante octubre se firmaron 1.961 operaciones, un 25% menos que las 2.600 registradas en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, en comparación con septiembre, las hipotecas tuvieron un incremento del 8%.

El panorama también se refleja en el acumulado de los primeros diez meses del año, período en el que se concretaron 13.776 compraventas mediante hipotecas, lo que representa una disminución del 30,2% interanual.

El acceso al financiamiento, la estabilidad económica y la confianza de los compradores aparecen como factores centrales para la recuperación del sector inmobiliario. Mientras tanto, el Gobierno nacional busca impulsar el crédito hipotecario y recientemente adjudicó $200.000 millones en una licitación con fondos de la Anses.

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