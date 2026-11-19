Un intento de robo inédito quedó registrado en las cámaras de seguridad de una joyería en Villa Gesell, cuando un delincuente ingresó al local vestido de mujer y con intenciones del ilícito. Pero no lo logró ya que forcejó con la empleada del comercio, y optó por fugarse en una camioneta que había sido sustraída en Mar del Plata.

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El hecho tuvo lugar en una joyería de la zona céntrica de la ciudad, ubicada sobre avenida 3, entre los paseos 105 y 106. Donde sin medir palabras, el sujeto vestido como mujer saltó el mostrador y se abalanzó sobre la empleada, con quien comenzó a forcejear.

Dado que la víctima se resistió, el ladrón decidió fugarse con las manos vacías a bordo de una camioneta Peugeot Expert gris que tenía pedido de secuestro activo por robo y que circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo radicado en Mar del Plata.

Posterior a la denuncia radicada, y a los primeros análisis, se pudo establecer que el rodado había ingresado a la ciudad en la tarde del día anterior y que el acusado se movilizaba junto con otros cómplices.

A su vez, se confirmó que la camioneta fue hallada horas más tarde abandonada en el cruce de Paseo 118 y Avenida 14, aunque todavía no hay novedades sobre los delincuentes.

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