Villa Gesell recuperó oficialmente la titularidad de sus pinares históricos tras la promulgación de la Ley 15.658, que establece la restitución al Municipio de dos terrenos emblemáticos de la ciudad. El intendente Gustavo Barrera recibió el decreto correspondiente de manos de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, durante un encuentro realizado en la Legislatura provincial.

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La medida comprende el Pinar del Norte, también conocido como Bosque Fundacional, y el Pinar del Anfiteatro de los Encuentros Corales “Héctor Esteban Tito Allo”. Ambos espacios pasarán a integrar el patrimonio municipal, luego de permanecer bajo dominio de la provincia de Buenos Aires desde el proceso de expropiación iniciado en 1986.

La ley fue sancionada por la Legislatura bonaerense el 6 de octubre pasado y promulgada el 30 de octubre. La restitución formaliza un reclamo histórico de la comunidad gesellina y garantiza la preservación de estos terrenos como espacios naturales de acceso público.

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Los pinares fueron expropiados por la Provincia a partir de las leyes 10.420, de 1986, y 10.864, de 1987. Posteriormente, en 1989, los terrenos fueron otorgados al Municipio mediante una concesión de uso por 25 años, que se renovó y permitió que la ciudad continuara administrándolos.

La recuperación definitiva comenzó a gestionarse en 2022, a través de un proyecto que buscaba transferir los inmuebles al patrimonio municipal. La iniciativa avanzó por la Legislatura provincial y obtuvo la aprobación de ambas cámaras, hasta concretarse con la promulgación de la norma.

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El Pinar del Norte o Bosque Fundacional es uno de los lugares centrales de la historia de Villa Gesell. Allí Carlos Idaho Gesell desarrolló los primeros emprendimientos que dieron origen a la ciudad, entre ellos el vivero, las primeras viviendas, el taller y el almacén de provisiones. En la actualidad, el espacio también alberga sitios vinculados a la memoria histórica, como el Chalet Histórico y la Casa de los Pioneros, además de museos.

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Por su parte, el Pinar del Anfiteatro “Tito Allo” es un punto de referencia para la actividad cultural local y sede de los tradicionales Encuentros Corales, que reúnen a agrupaciones musicales y visitantes.

La normativa dispone que ambos terrenos deberán mantenerse como parques naturales, con acceso abierto a la comunidad. Además, podrán destinarse a actividades culturales, artísticas, recreativas, deportivas, educativas y vinculadas con la salud psicofísica de la población.

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La restitución representa un paso para garantizar la protección de estos espacios verdes y su continuidad como patrimonio natural, histórico y cultural de Villa Gesell, con el objetivo de preservarlos para las próximas generaciones.