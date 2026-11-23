Una fuerte explosión seguida de un incendio en un local de comidas dejó siete personas heridas durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta, en el partido bonaerense de Quilmes. El episodio ocurrió el domingo por la noche, en las inmediaciones de Centenario y Bogotá, y obligó a interrumpir un espectáculo musical que se desarrollaba en la zona.

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El herido de mayor gravedad es un hombre de 32 años que sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% del cuerpo, principalmente en el torso, los brazos y parte del rostro. Fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital de Quilmes.

Entre los afectados también hay una joven de 19 años, que sufrió quemaduras en el rostro y cortes en un brazo, su hermano y otra mujer de 22 años, que presentó lesiones oculares por astillas de vidrio y cortes en el cuero cabelludo. Además, una niña de 11 años sufrió una herida cortante en la cabeza y fue trasladada por sus padres a un centro de salud. Otras dos mujeres también resultaron heridas y recibieron asistencia médica, aunque una de ellas no necesitó ser trasladada.

La explosión se produjo cerca del escenario donde se presentaba el grupo Los Leales. Ante la magnitud del incendio, el espectáculo fue interrumpido y se pidió a los asistentes que evacuaran el sector para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Bomberos de Quilmes y personal del SAME participaron del operativo para controlar las llamas y asistir a las víctimas.

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Según explicó el jefe del cuartel de Bomberos, la mayoría de las lesiones fueron provocadas por la explosión inicial, que luego derivó en el incendio del comercio.

Por el momento, las causas que originaron la detonación no fueron establecidas y permanecen bajo investigación.

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