El Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, ubicado en Balcarce, celebra este domingo 22 de noviembre su 40º aniversario, consolidado como uno de los principales referentes del automovilismo en Sudamérica y un símbolo de la identidad de la ciudad que vio nacer al legendario piloto argentino.

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Inaugurado el 22 de noviembre de 1986, el establecimiento abrió sus puertas con la presencia del propio Fangio, quien tenía entonces 75 años y participó del acto inaugural. Desde aquel momento, el museo se convirtió en un punto de encuentro para aficionados, turistas y admiradores del deporte motor provenientes de diferentes partes del mundo.

El edificio, emplazado en el antiguo Palacio Municipal de Balcarce, cuenta con aproximadamente 6.200 metros cuadrados y conserva su fachada histórica. En su interior, distintos niveles conectados por una rampa helicoidal permiten recorrer una colección de alrededor de 56 vehículos originales y réplicas, además de trofeos, fotografías, documentos y objetos vinculados con la historia del automovilismo.

Entre las piezas exhibidas se encuentran automóviles que marcaron los comienzos deportivos de Fangio, modelos históricos del Turismo Carretera y vehículos asociados con figuras como Juan Manuel Bordeu, los hermanos Gálvez, Carlos Reutemann y Alain Prost.

Como parte de los festejos, la Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio presenta este domingo un nuevo espacio permanente dedicado a la Fórmula 1, que incorpora tecnología audiovisual y una propuesta inmersiva para reconstruir diferentes etapas de la máxima categoría.

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La flamante atracción, de aproximadamente 250 metros cuadrados, incluye dos monoplazas originales: el McLaren MP4/3B y el Renault Turbo RE30C. También reúne cascos, volantes, indumentaria de competición y sectores dedicados a grandes protagonistas de la disciplina, entre ellos Ayrton Senna y el argentino Franco Colapinto. El recorrido estará incluido en la entrada general del museo, sin costo adicional.

Las actividades conmemorativas también contemplaron la inauguración de un mural realizado por el artista balcarceño Nicolás Lahitte y trabajos de puesta en valor del edificio.

La celebración representa, además, una oportunidad para recordar la extraordinaria trayectoria del denominado Chueco de Balcarce, quien conquistó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. Su récord permaneció vigente durante 46 años, hasta que Michael Schumacher alcanzó su sexta corona en 2003.

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A lo largo de su carrera en la máxima categoría, Fangio disputó 51 Grandes Premios y consiguió 24 victorias, 35 podios y 29 pole positions, estadísticas que lo mantienen entre los pilotos más destacados de todos los tiempos.

En el marco del aniversario, la Municipalidad de Balcarce reconoció la labor de la Fundación responsable de conservar y difundir este patrimonio durante cuatro décadas. También destacó el impacto cultural y turístico de la institución, que contribuye a proyectar internacionalmente el nombre de la ciudad.

A 40 años de aquella inauguración encabezada por el propio Fangio, el museo continúa ampliando su propuesta con un objetivo que permanece intacto: mantener viva la memoria de una de las mayores leyendas del deporte argentino y transmitir su historia a las futuras generaciones.