Luego de anunciarse su donación en agosto, el intendente de Chascomús, Javier Gastón recibió la donación de la casa donde vivió el expresidente Raúl Alfonsín , en la esquina de las calles Mitre y Crámer, frente a la Plaza Independencia.

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La firma del acta fue realizada por el jefe comunal y el exembajador en España, Ricardo Alfonsín (hijo), en representación de su familia, y fue realizada en el marco de una jornada destinada a la firma de escrituras para las familias de la localidad.

La propiedad fue donada por sus hijos Raúl Felipe, Ana María, Ricardo Luis, María Marcela, María Inés y Javier Ignacio Alfonsín , con el objetivo de garantizar la preservación de este emblemático inmueble y transformarlo en un espacio abierto a toda la comunidad.

La iniciativa se enmarcó en el programa “Chascomús, KM 0 de la Democracia”, impulsado por el municipio para preservar y poner en valor el legado democrático del dirigente nacido en la ciudad.

Con esta sesión, la vivienda será incorporada al patrimonio municipal y destinada a la creación de la Casa Alfonsín - Espacio Cultural y Patrimonial, un ámbito concebido para conservar, investigar, interpretar y difundir la vida y la obra del expresidente, donde se promoverán también los valores democráticos, la participación ciudadana y la construcción de memoria colectiva.

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"Se trata de un paso significativo para nuestra ciudad, que permitirá preservar un espacio profundamente ligado a la historia de nuestra ciudad y del país, y proyectarlo como un lugar de encuentro y construcción democrática”, expresó el municipio de Chascomús.

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