Tres personas murieron este sábado tras un choque seguido de incendio en la autopista Panamericana, a la altura de La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro. El siniestro ocurrió en el kilómetro 20,800, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, e involucró a un Volkswagen Vento, un colectivo de la línea 21 y un Volkswagen Suran.

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Según el parte oficial, el automóvil que sería un Volkswagen Vento rojo, sin dominio colocado, se incendió por completo y sus tres ocupantes fallecieron en el interior del vehículo.

En el hecho también participaron un colectivo de la línea 21, en el que viajaban dos pasajeros, y un Volkswagen Suran rojo, que trasladaba a otras cuatro personas. Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos y no necesitaron ser trasladados.

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Una ambulancia del servicio de emergencias acudió al lugar y el médico a cargo constató los fallecimientos de las tres personas que se encontraban en el Vento.

En el operativo intervinieron Bomberos, personal de la concesionaria vial, efectivos del Departamento Vial Panamericana y del Comando de Patrullas de San Isidro, además de integrantes de Policía Científica, que realizaron las pericias y retiraron elementos de interés para la investigación.

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Como consecuencia del siniestro, permaneció obstruido el carril lento de la autopista. Sin embargo, posteriormente la traza quedó totalmente liberada y el tránsito se normalizó. Los vehículos involucrados fueron trasladados a la comisaría interviniente.

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