El juicio contra Felicitas Alvite, la joven de 23 años, quien es conocida como “La Toretto” tras la difusión del video en el que comete el hecho por el cual se encuentra acusada de atropellar y matar al motociclista Rubén Walter Armand , se reanudará este martes con los alegatos de la Fiscalía y la querella.

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La audiencia comenzará a las 9:00 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de La Plata, donde el fiscal Martín Chiorazzi y el particular damnificado, representado por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, darán sus conclusiones sobre el debate iniciado el pasado 2 de noviembre.

Luego será el turno de los defensores Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, asesores legales de Felicitas, y la defensora oficial Raquel Ponzinibio, a cargo de Valentina Velázquez , señalada por su participación en la picada mortal.

Se menciona que durante el pasado debate, la joven pidió perdón y se quebró frente a la familia de la víctima: "Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día".

Alvite se encuentra imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual y podría recibir una pena de entre ocho y 25 años de prisión, aunque la defensa pretende que se cambie a "homicidio culposo", ya que según consideran, la joven no tuvo intención de provocar el fallecimiento de Armand. Y con respecto a Velázquez, está sindicada por una prueba de velocidad temeraria.

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El accidente se produjo en la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de 13 y 522, cuando las dos jóvenes circulaban a alta velocidad, pasaron varios semáforos en rojo y en uno de los cruces Alvite embistió a Armand, quien falleció poco después como consecuencia del fuerte impacto.

De acuerdo con los peritajes, la joven circulaba a unos 82 kilómetros por hora cuando atropelló al motociclista, mientras que su defensa trató de remarcar que ella intentó frenar e incluso esquivar al motociclista para evitar el choque.

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