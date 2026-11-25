El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó el Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), una plataforma digital pública y gratuita que busca conectar a las personas que buscan trabajo con empresas y emprendedores que necesitan incorporar personal.

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El lanzamiento estuvo encabezado por el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y la subsecretaria de Empleo, Claudia Lazzaro Prado, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.

Con el portal Servicio Bonaerense de Empleo, la Provincia suma una gran herramienta para dar respuesta a la demanda de trabajo que día a día se incrementa por las políticas del Gobierno nacional que están generando una crisis histórica en materia laboral. La plataforma conecta empresas y emprendimientos con los trabajadores, ofrece instancias de formación y brindará información sobre los instrumentos de financiamiento de @pMicrocreditos. Sabemos que la verdadera solución es cambiar un modelo económico que solo mira a los mercados por uno que entienda la realidad que están viviendo miles de familias. Por eso, junto a los municipios vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la producción, el trabajo y la industria nacional. Para más información se puede ingresar a https://t.co/LWZTMX8HzQ — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 24, 2026



La iniciativa apunta a facilitar la inserción laboral mediante una herramienta que permitirá cargar currículums, consultar búsquedas laborales y postularse a diferentes oportunidades. Además, ofrecerá capacitaciones y orientación para mejorar las posibilidades de acceder a un empleo.

Según informaron desde la Provincia, el sistema fue diseñado a partir de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se organiza en tres ejes: el portal de empleo, la formación continua y la vinculación territorial.

Los trabajadores podrán registrarse desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, confeccionar su currículum vitae, consultar las ofertas disponibles y postularse a los puestos publicados por las empresas.

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También tendrán acceso a cursos, talleres presenciales y virtuales, videos informativos y herramientas de orientación para la búsqueda laboral. El servicio contará, además, con una línea telefónica gratuita para realizar consultas.

Por su parte, las empresas y empleadores podrán publicar vacantes, buscar candidatos, seleccionar perfiles y coordinar entrevistas. También tendrán la posibilidad de solicitar asistencia a las oficinas municipales de empleo y a las delegaciones del Ministerio de Trabajo.



La propuesta contempla la participación de los 218 Centros de Formación Laboral (CFL) que funcionan en territorio bonaerense, con el objetivo de vincular a estudiantes y egresados con las demandas del mercado laboral. Los interesados pueden ingresar al portal a través de www.trabajo.gba.gov.ar/sbe⁠￼.

En esta primera etapa, más de 20 municipios firmaron su incorporación al Servicio Bonaerense de Empleo. Entre ellos se encuentran Ensenada, Berisso, Luján, Alberti, Almirante Brown, Ayacucho, Chascomús, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, Hipólito Yrigoyen, La Plata, Patagones, Pila, Saladillo, Salliqueló, Suipacha, Tres Lomas, Laprida y Benito Juárez. Desde el Gobierno provincial anticiparon que la lista se ampliará en los próximos días.

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Durante la presentación, Kicillof destacó la importancia de la herramienta en el contexto económico actual y aseguró que desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formales y cerraron cerca de 33 mil empresas en el país.

Además, se firmó un convenio con Provincia Microcréditos para incorporar información sobre líneas de financiamiento destinadas a emprendedores, trabajadores independientes y unidades productivas bonaerenses.