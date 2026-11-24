En una nueva audiencia por la muerte del motociclista Walter Armand, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que Felicitas Alvite, también conocida como “La Toretto” sea condenada a 10 años de prisión y 20 años de inhabilitación para conducir por el hecho que se produjo en abril de 2024 en La Plata, cuando embistió al motociclista.

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El pedido fue formalizado hoy por el fiscal del juicio, Martín Chiorazzi, durante los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, en donde el representante del MPF acusó a la influencer por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

En su exposición, Chiorazzi repasó los videos, las pericias y otros elementos incorporados a lo largo del debate, donde este busca demostrar que la joven condujo a alta velocidad, cruzó semáforos en rojo y asumió el riesgo de causar una muerte antes del choque ocurrido en la esquina de las calles 13 y 532.

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A su vez, el fiscal sostuvo que Alvite “violó todas las normas de conducción que conocemos” y afirmó que “no se trató de un descuido, sino de una conducta elegida”.

Además, en el juicio también está imputada Valentina Velázquez, amiga de Alvite, acusada de participar en una picada antes del fatal desenlace. Para ella, la fiscalía solicitó tres años de prisión de ejecución condicional, seis años de inhabilitación para manejar y la realización de un curso de educación vial.

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Tras el alegato de la fiscalía, la audiencia continuó con la exposición de la querella que representa a la familia de Armand. Y luego será el turno de las defensas de ambas acusadas.

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En el caso de Alvite, sus defensores buscan que el hecho sea considerado un homicidio culposo. Y durante el juicio, rechazaron que hubiera existido intención de matar o una carrera clandestina entre el auto de la influencer y el Peugeot 208 que conducía Velázquez.

El accidente se produjo en la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de 13 y 522 en La Plata, cuando las dos jóvenes circulaban a alta velocidad, pasaron varios semáforos en rojo y en uno de los cruces Alvite embistió a Walter Armand, un músico de 36 años, quien falleció poco después como consecuencia del fuerte impacto.

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De acuerdo con los peritajes, la joven circulaba a unos 82 kilómetros por hora cuando atropelló al motociclista.