La diputada bonaerense del bloque de Fuerza Patria (FP), Ana Luz Balor, presentó un proyecto de ley para regular la publicidad comercial de bienes y servicios realizada por influencers y los perfiles generados con Inteligencia Artificial (IA).

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En la iniciativa insta a que toda publicación destinada a promocionar bienes o servicios identifique de manera clara, inequívoca y visible la naturaleza comercial de la publicación, anterior al contenido promocional, o en su defecto, de forma simultanea y destacada.

Para esto, la diputada propone la obligación de incorporar menciones explicitas como “#Publicidad”, “#Patrocinado” o “#ContenidoPatrocinado”, para que los usuarios puedan distinguir una recomendación espontánea de un contenido remunerado por una marca.

A su vez, la regulación también contempla a distintas modalidades de promoción habituales en plataformas digitales, como los videos de desempaquetado de productos, conocido como unboxing, los sorteos comerciales, las reseñas patrocinadas y las entregas de artículos a cambio de publicidad.

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“El marketing de influencia se consolidó como una de las estrategias comerciales más efectivas y persuasivas de la economía digital. Sin embargo, esta modalidad opera frecuentemente bajo un manto de aparente informalidad o espontaneidad personal que diluye las fronteras entre la recomendación genuina y el mensaje comercial remunerado”, advirtió Balor.

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Para la legisladora de la Cámara de Senadores Bonaerense, la asimetría informativa coloca al consumidor, especialmente a colectivos vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores, en una situación de hipervulnerabilidad.

Se menciona además, que a principios de octubre la diputada bonaerense del bloque Nuevos Aires, Viviana Romano, también había presentado un proyecto de ley para que toda publicidad comercial, institucional, audiovisual o digital, creada o retocada con inteligencia artificial incluya una advertencia visible y legible para el consumidor.

A su vez, Juan Malpeli, también de FP, presentó una ley para regular el uso de la Inteligencia Artificial en campañas electorales, con el objetivo de establecer reglas claras frente al avance de tecnologías capaces de generar contenidos falsos que se difunden en redes sociales.

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Por otro lado, otro de los aspectos novedosos de la iniciativa de Balor es la regulación sobre los perfiles generados con IA. Ya que en la propuesta se establece que el contenido promocional emitido por un perfil, avatar o entidad generada o gestionada total o parcialmente mediante inteligencia artificial, deberá incluir también una leyenda que advierta al consumidor sobre dicha condición.

Además fija que que los contenidos de IA deberán consignar los datos del proveedor o beneficiario de la publicidad, incluyendo su nombre comercial, CUIT o razón social y un canal de contacto oficial.

A su vez, el texto prohíbe la difusión de publicidad engañosa o falsa, así como la simulación de experiencias humanas reales no verificables por parte de perfiles virtuales. “Un personaje generado mediante IA no puede presentar como propias vivencias vinculadas con el uso o consumo de un producto sin advertir su verdadera naturaleza”, enfatizó Balor.

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En este marco, la propuesta establece que “los creadores de contenido y los usuarios de especial relevancia, junto con los responsables de desarrollar, administrar o explotar comercialmente perfiles de IA, deberán responder junto con los proveedores, por los daños ocasionados a los consumidores a partir de información falsa, inexacta o de la omisión de advertencias”.

Y con respecto a las sanciones, Balor establece que los incumplimientos serán sancionados de acuerdo con los regímenes previstos en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (24.240) y la Ley Provincial 13.133.

Y en el caso de las infracciones cometidas por perfiles o avatares virtuales, la autoridad podrá disponer su baja, suspensión o bloqueo dentro de la jurisdicción bonaerense, siempre que se garantice previamente el derecho de defensa.

En este sentido, la legisladora insistió en que los influencers no pueden escudarse en la condición de meros intermediarios informales o difusores de buena fe. "Al capitalizar la confianza, la empatía y el vínculo social construidos con su audiencia asumen una responsabilidad profesional”, recalcó.