El senador bonaerense Sergio Berni presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica y productiva de la industria textil, de indumentaria, cuero y calzado de la provincia de Buenos Aires, ante la crisis que atraviesa el sector, y que se profundizó por la apertura de las importaciones y la caída del consumo.

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La iniciativa contempla una serie de beneficios impositivos y financieros destinados a preservar las fuentes de trabajo y sostener la actividad.

Además, la propuesta establece la emergencia por un período de doce meses, con posibilidad de prorrogarla por otro año, y comprende a toda la cadena de valor, desde el hilado y el tejido hasta la confección de indumentaria, el curtido y la fabricación de calzado.

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Y según datos de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entre agosto de 2023 y agosto de 2026 el sector perdió 14.165 puestos de trabajo registrados y 481 empresas empleadoras. Pese a la retracción, el sector textil continúa siendo el tercer mayor empleador de la industria bonaerense, con 40.068 trabajadores distribuidos en 2.229 empresas.

“En este sector la crisis no se mide en márgenes: se mide en puestos de trabajo. La declaración de emergencia constituye una herramienta temporal y excepcional orientada a preservar fuentes laborales y sostener la actividad productiva”, sostuvo Berni.

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Por otro lado, uno de los principales puntos de la iniciativa es la aplicación de una alícuota del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades industriales alcanzadas durante la vigencia de la emergencia. A su vez, contempla la adecuación o exclusión de los regímenes de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias.

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El proyecto, busca implementar un régimen especial, digital y simplificado para acelerar la devolución y compensación de saldos a favor de los contribuyentes. Y ARBA tendrá cinco días hábiles administrativos para validar los créditos o formular observaciones y otros tres para concretar la devolución, una vez cumplidos los requisitos.

Otro de los puntos de la propuesta de Berni, incluye la creación del Registro Provincial de la Cadena Textil, Indumentaria, Cuero y Calzado (ReProTex), de inscripción voluntaria, gratuita y digital, acompañado por asistencia técnica para facilitar la formalización impositiva y laboral.

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También prevé certificados de crédito fiscal para incentivar la compra de producción de talleres bonaerenses y facilitar el acceso a exenciones del Impuesto de Sellos.

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“La provincia de Buenos Aires concentra el 44% del empleo registrado de esta industria en el país y, en el caso del calzado, el 52%. Estamos frente a un sector que perdió uno de cada cuatro puestos de trabajo registrados en tres años”, advirtió el senador.

La aplicación de dichas medidas estará a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, en coordinación con ARBA y los municipios de la provincia.