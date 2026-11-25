El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este miércoles 25 de noviembre una obra de dragado para profundizar el canal de acceso al estuario de Bahía Blanca. En declaraciones a La Brújula 24, estimó que los trabajos demandarán una inversión cercana a los US$200 millones.

Ads

Puede interesarte

La obra apunta a que buques petroleros de gran porte puedan navegar con mayor carga por el canal. El objetivo es ampliar la capacidad de exportación del petróleo de Vaca Muerta que sale por Puerto Rosales, en el mismo estuario.

El anuncio formó parte de una recorrida del gobernador por el sur bonaerense. La agenda también incluyó la inauguración de un parque solar en Pehuen Có y una entrega de 120 viviendas en Tres Arroyos, prevista para la tarde.

Ads

Ads