La provincia de Buenos Aires continuará emitiendo licencias profesionales de conducir con validez dentro de su territorio, luego de alcanzar un acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para modificar el convenio que regula el otorgamiento de estos permisos.

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La medida fue oficializada a través del Decreto 2309/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial bonaerense, y establece una modificación en el esquema de delegación de facultades entre Nación y la administración provincial.

De esta manera, el Ministerio de Transporte bonaerense conservará la potestad de emitir determinadas licencias profesionales, aunque con una restricción: solo permitirán conducir dentro de la provincia de Buenos Aires.

El acuerdo establece que la Provincia podrá continuar otorgando licencias profesionales de las subclases C1, C2, D1, D2, D3 y E2, con validez exclusivamente jurisdiccional.

En esos registros deberá incorporarse la leyenda "Jurisdiccional" en el campo de observaciones, para dejar expresamente establecido que no habilitan a realizar transporte profesional fuera de los límites bonaerenses.

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Por otra parte, el convenio contempla un tratamiento particular para la categoría D4, vinculada al transporte de pasajeros, que podrá emitirse bajo las exigencias previstas en la normativa provincial, incluso cuando tenga carácter interjurisdiccional.

La modificación se produce en el marco de la reforma nacional del sistema de licencias de conducir, impulsada mediante el Decreto 196/2025, que eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como credencial independiente.

A partir de ese cambio, las habilitaciones para realizar transporte entre distintas jurisdicciones pasaron a tramitarse mediante las licencias profesionales nacionales de las clases C, D y E.

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El nuevo esquema también estableció que los exámenes psicofísicos, las capacitaciones y las evaluaciones teóricas y prácticas para las licencias interjurisdiccionales deben realizarse a través de prestadores registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Con este acuerdo, la Provincia busca conservar parte de sus atribuciones en materia de licencias profesionales y establecer una diferenciación entre los conductores que trabajan exclusivamente dentro del territorio bonaerense y aquellos que realizan viajes entre distintas provincias.