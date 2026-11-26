El uso de celulares, redes sociales e inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes bonaerenses. Según un informe presentado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, el 94% tiene teléfono propio y el 55,9% pasa su tiempo libre frente a las pantallas. Además, el 17,4% permanece más tiempo en entornos virtuales que fuera de ellos.

Ads

Puede interesarte

Los datos forman parte del estudio “Vidas atravesadas por el algoritmo. Uso de internet, redes e inteligencia artificial en jóvenes en cruce con la Educación Sexual Integral”, elaborado a partir de una encuesta a 2.137 personas de entre 12 y 21 años de 85 municipios bonaerenses. La investigación fue presentada por la ministra Estela Díaz e incluyó también entrevistas, grupos focales y talleres participativos.

Uno de los aspectos relevados fue la incorporación de la inteligencia artificial a las actividades diarias. El 63,4% de los encuestados aseguró utilizar estas herramientas todos los días. Entre quienes las emplean, el 50,49% lo hace para realizar tareas escolares y el 41,09% para investigar sobre temas de interés. Más del 20% también las utiliza para crear imágenes o animaciones. Sin embargo, el trabajo advierte que más del 40% no verifica ni contrasta la información que obtiene.

El relevamiento también identificó situaciones de violencia y exposición en internet, entre ellas el ciberacoso, el grooming y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Un 15% manifestó tener miedo a ser escrachado, el 10% recibió contenido sexual de una persona desconocida y al 8% le solicitaron material de ese tipo. En los grupos focales, adolescentes relataron episodios de acoso por parte de adultos en plataformas como TikTok.

El informe señala, además, que las mujeres y las personas LGTBI+ están más expuestas a distintas formas de violencia digital sexualizada. En cuanto a las actividades en redes, mirar videos y reels de TikTok aparece como la práctica más frecuente, seguida por los intercambios de mensajes con amistades y el consumo de videos en YouTube. También se advierte sobre los riesgos que pueden surgir en los juegos online, donde el anonimato puede facilitar situaciones de grooming y ciberbullying.

Ads

Las apuestas online también aparecieron en los testimonios de los grupos focales, especialmente entre varones de 16 a 20 años, aunque no registraron cifras significativas en la encuesta. Por otra parte, la salud mental fue el tema más elegido por quienes manifestaron interés en profundizar contenidos de Educación Sexual Integral, con el 37,86% de las respuestas. El estudio detectó diferencias entre géneros: mientras entre los varones predominó el desinterés por ampliar conocimientos sobre ESI, las mujeres mostraron mayor interés en salud mental y emociones.

El trabajo fue desarrollado en el marco del programa provincial ESI con Amigues y plantea propuestas de intervención en ámbitos educativos, comunitarios, institucionales y legislativos. También incluye recomendaciones dirigidas a las plataformas digitales para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos que enfrentan en los entornos virtuales.