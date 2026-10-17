En el marco del acto oficial por Día de la Lealtad peronista organizado en La Matanza, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reivindicó el legado histórico del 17 de Octubre, defendió la justicia social como condición para una libertad plena y cuestionó al gobierno de Javier Milei por su orientación económica y su política exterior. Además, respaldó a Cristina Fernández y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y reivindicó la movilización de distintos sectores sociales frente a las políticas nacionales. Antes de Kicillof hablaron la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

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El mandatario señaló que el 17 de Octubre “le dio voz a los que no tenían voz, le dio derechos a los que no le respetaban los derechos” y otorgó “participación política a aquellos que habían marginado y excluido”. Por eso, afirmó que “después del 17 de octubre la Argentina es otra”.

El gobernador destacó que el peronismo impulsó una “revolución económica, política y social”, aunque puso especial énfasis en lo que definió como “una revolución de las conciencias, una revolución de la cultura nacional y popular”. En esa línea, sostuvo que “desde el peronismo quedó claro” que “nadie es más que nadie, que nadie agacha la cabeza, que nadie se arrodilla ante el poderoso. El peronismo le dio dignidad a nuestro pueblo”.

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Al repasar la historia del movimiento, Kicillof definió al peronismo como “la fuerza transformadora de la Argentina”, tanto “en el siglo XX” como “en el siglo XXI con Néstor y Cristina”. En ese tramo, también se refirió a la ex presidente Cristina Fernández, a quien describió como “hoy injustamente presa precisamente por defender nuestras banderas”.

Sobre el escenario político actual, el gobernador afirmó que el aniversario encuentra al país “por la expresión más payasesca de la ultraderecha internacional”. También cuestionó que el presidente sostenga que la justicia social “es un robo y una aberración” y contrapuso su propia definición: “La justicia social es eso, es justicia y es para todos”.

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El mandatario bonaerense también apuntó contra la orientación económica y las relaciones internacionales del Gobierno nacional. Denunció que se busca reemplazar “la independencia económica por la receta de la dependencia, de la extranjerización, de las finanzas» y «por el colonialismo”. Y sostuvo que “Argentina no va a recibir y no puede recibir orden del extranjero, de Estados Unidos, de Israel”. Además, cuestionó al Presidente al afirmar que el país “no puede tener en vez de un presidente, un che pibe de los mandados del presidente de los Estados Unidos”.

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En el tramo final, el gobernador defendió la postura adoptada por su gestión y por el Partido Justicialista bonaerense frente al gobierno de Milei. Aseguró que “desde el día 1 del gobierno de Milei” no dudaron ni se escondieron. “Vivimos en la calle, acompañando a los que luchan, acompañando a los trabajadores, acompañando a las mujeres”, sostuvo. También mencionó a los “estudiantes”, “investigadores” y “docentes”, aprovechando los ecos de la reciente Marcha Federal Universitaria.

Finalmente, Kicillof afirmó que asumen “una enorme responsabilidad en el gobierno de la provincia” y en cada uno de los municipios bonaerenses. Y alentó a la unión del peronismo para enfrentar al Gobierno de Milei el año que viene en las elecciones, no sin antes hacer mención a las Islas Malvinas y al derecho de los argentinos sobre ese territorio.

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