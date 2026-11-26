El mismo día que se debate en el Senado la posible aprobación de la ley contra la Ludopatía, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó en el inicio de su sesión el proyecto que busca regular las apuestas online y combatir la ludopatía. Y ahora pasará al Senado de la provincia, para su sanción definitiva.

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El visto bueno de la Cámara baja se dio luego del fracaso en la sesión del miércoles a la noche, cuando se pasó a un cuarto intermedio para este mediodía por diferencias entre los bloques sobre el texto que se iba a tratar.

La votación de la medida estuvo predominada por varias horas de negociaciones y diferencias entre los bloques, principalmente por el destino y la distribución de los fondos que contempla la normativa. Y es que uno de los principales puntos de discusión fue el financiamiento de programas para clubes de barrio y becas deportivas, además de los recursos destinados a políticas de prevención y tratamiento de la ludopatía.

Por otro lado, el proyecto crea un Fondo de Salud Mental y Ciberludopatía, destinado a financiar acciones de prevención, detección, asistencia y tratamiento. A su vez, este se nutrirá con el 100% de los montos que las empresas de apuestas online destinen a publicidad, y de esos recursos, el 70% se distribuirá entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Mientras que el 30% restante quedará en manos del Ministerio de Salud provincial.

Además, se establece un Fondo de Bien Público y Deportivo, que se financiará con el 3% de los premios de las apuestas online autorizadas y la recaudación adicional que genere el incremento de hasta el 3% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad. Los recursos se destinarán a programas de infraestructura, actividades y prevención en clubes de barrio, centros de jubilados, entidades culturales y sociedades de fomento, además de becas para deportistas bonaerenses.

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El proyecto busca establecer un marco integral para regular las apuestas online y prevenir la ludopatía, especialmente entre niños y adolescentes. Y la discusión incluye diferencias sobre los mecanismos de control y los fondos destinados a atender las consecuencias de las apuestas.

La iniciativa también cuenta con el respaldo de la Iglesia, que mantuvo reuniones con legisladores para reclamar una respuesta frente al avance del juego compulsivo.

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