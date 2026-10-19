La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) pondrá en marcha, a partir del lunes 26 de octubre, un régimen especial de regularización de deudas que ofrecerá descuentos de hasta el 40%, según la modalidad de pago y la fecha de adhesión.

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La iniciativa busca facilitar que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones antes de fin de año, especialmente porque no registrar deudas será una condición para acceder a las bonificaciones impositivas previstas para 2027.

El beneficio alcanzará a distintos tributos provinciales, entre ellos Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el objetivo es brindar una alternativa para regularizar las obligaciones pendientes en un contexto de dificultades económicas y permitir que más contribuyentes accedan a los beneficios destinados a quienes cumplen con sus pagos.

Cómo acceder a los descuentos

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El programa contará con cuatro etapas, con mayores bonificaciones para quienes se adhieran durante las primeras semanas.

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento por pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas.

Del 14 al 27 de noviembre: 35% de bonificación al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

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Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% de descuento al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

Del 12 al 31 de diciembre: 30% de descuento para quienes cancelen la deuda al contado.

En todos los casos, las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado.

Qué deudas se podrán regularizar

El régimen permitirá incluir obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o bajo fiscalización.

También podrán incorporarse deudas correspondientes a 2026, con excepción de las vinculadas al Impuesto de Sellos.

Para quienes necesiten plazos de financiación más extensos, ARBA mantendrá disponibles sus planes de pago habituales, que permiten distribuir las obligaciones en una mayor cantidad de cuotas.

De esta manera, el organismo provincial busca incentivar la regularización tributaria antes del cierre del año y facilitar el acceso a los descuentos impositivos del próximo período fiscal.