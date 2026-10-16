El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires advirtió que el desfinanciamiento y la interrupción de prestaciones del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) amenazan con saturar la red de hospitales públicos provinciales y municipales. Según la entidad, la suspensión de servicios en el sector privado deriva pacientes, especialmente adultos mayores, hacia las guardias del sistema público.

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La institución cuestionó el congelamiento de los aranceles, los retrasos en los pagos por cápitas y la acumulación de deudas con los prestadores de salud. De acuerdo con el Colegio, esta situación afecta el funcionamiento de los servicios médicos y provocó la suspensión de turnos programados durante un paro de 96 horas.

Ante el deterioro de la atención a los adultos mayores, el Colegio de Médicos solicitó la conformación urgente de una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud de la Nación.

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Además, reclamó una actualización inmediata de los valores operativos para garantizar la continuidad de las prestaciones y el derecho constitucional a la salud.

La entidad advirtió que el traslado de la demanda hacia los hospitales públicos provinciales y municipales agrega presión sobre servicios que, según señaló, ya funcionan al límite de su capacidad.

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