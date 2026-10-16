El Jardín Maternal Mamina de la localidad de Coronel Vidal, llevó adelante un espacio de reflexión y aprendizaje, en un espacio de encuentro donde se habló acerca de los límites que deben establecer los padres en la crianza de sus hijos, y a su vez se dedicó el espacio para abordar el uso de la pantalla por parte de los infantes.

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La charla fue brindada por la psicopedagoga Azul Vedda, en esta los participantes abordaron a través de la reflexión como acompañar el crecimiento de los niños y niñas, entendiendo que construir límites desde el amor, el respeto y la escucha les ofrece seguridad y herramientas para su desarrollo. En este sentido, en la misma se destacó que los límites no son imposiciones, sino una forma de cuidado que ayuda a las infancias a sentirse contenidas y a comprender el mundo que las rodea.

Otro de los ejes que se abordó fue el lugar que ocupan las pantallas en la vida cotidiana, y también la importancia de promover experiencias de juego, movimiento, exploración y encuentro con otros infantes.

La reflexión apuntó a repensar los tiempos frente a los dispositivos y a recuperar aquellas vivencias que fortalecen el vínculo, la creatividad y el desarrollo integral en la primera infancia.

La secretaría de Niñez, Adolescencia y Personas Mayores de la Municipalidad de Mar Chiquita, agradeció al Jardín Maternal Mamina y a la psicopedagoga por acercar la propuesta y a todas las familias participantes.

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En ese sentido destacaron que acompañar las infancias es una tarea compartida, y que se construye día a día entre las familias y el jardín, fortaleciendo una comunidad educativa comprometida con el bienestar de los niños.

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