En la reanudación de la paritaria con los estatales que están bajo la Ley 10.430, el Gobierno bonaerense presentó una oferta de mejora salarial que ya fue aceptada por la mayoría de los gremios. La misma, consiste en una suba del 3% en octubre y 3% en noviembre en base a los salarios de septiembre. Ahora resta esperar qué pasará en la reunión con los docentes.

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ATE, UPCN y FEGGEPBA ya respondieron de manera afirmativa a la propuesta. Un dirigente que participó de la negociación calificó el ofrecimiento de "valorable en este contexto".

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A su vez, durante la reunión también se discutió la convocatoria a mesas y actualización de topes de asignaciones familiares.

La paritaria se reanudó alrededor de las 10:30. Mientras tanto, aunque la cita fue virtual, un grupo de manifestantes se concentró para protesta frente a la sede del ministerio de Trabajo bonaerense.

El Gobierno Bonaerense, por su parte, señaló al término de la reunión que “atraviesa una situación económica y financiera muy complicada", en un contexto de caída de la recaudación.

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El último acuerdo salarial había sido en julio, cuando los sindicatos aceptaron una oferta de aumento del 7% en dos tramos, con una suba del 5% correspondiente a julio y otra del 2% para agosto, ambas calculadas sobre los salarios de junio.

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