La diputada provincial, y a su vez una de las dirigentes más importantes de La Cámpora, Mayra Mendoza, profundizó la pelea del sector contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo descartó como opción electoral para las elecciones presidenciales de 2027. “Si Cristina (Kirchner) no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei”, señaló.

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Las declaraciones de Mendoza tienen lugar tras los dichos de Máximo Kirchner, quien confirmó que la candidata del camporismo es la ex mandataria, a pesar de la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida a raíz de su condena en el caso Vialidad, lo que le impide presentarse a elecciones.

"Es Cristina (Kirchner) libre o nada. Porque hay una definición de nuestro país y en la Argentina en base a lo que debemos recuperar desde capacidades del Estado, calidad institucional, democracia, que tiene que ver con la posibilidad de que Cristina esté libre y de verdad, lo digo, si Cristina no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei”, sostuvo la diputada.

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Si bien en la nómina figuran varios nombres como eventuales candidatos, siendo estos Sergio Massa, Sergio Uñac o Gerardo Zamora, Kicillof lleva una leve ventaja en las encuestas y es quien tiene su espacio político, Movimiento Derecho al Futuro, más desarrollado. El partido de Kicillof es rival interno del camporismo.

La tensión entre ambos espacios se agudizó la semana pasada, luego de que un ministro del gobernador, Carlos Bianco, no descartara la posibilidad de que Kicillof se presente aún en el eventual caso de que Kirchner sea habilitada a competir a través de un fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde presentó un recurso judicial contra lo que dispuso el fallo de la justicia argentina.

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