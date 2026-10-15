La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a aumentar en la provincia de Buenos Aires. Desde este jueves 15 de octubre, la tarifa básica del trámite obligatorio para vehículos de hasta 2.500 kilos pasó a costar $114.105,99, IVA incluido, tras una suba del 17,56% oficializada por el Ministerio de Transporte bonaerense.

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La actualización quedó establecida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y representa un incremento de $17.048,34 respecto del valor anterior, que se encontraba vigente desde el 16 de enero de 2026.

El aumento se aplica luego de una postergación de 90 días, acordada entre el Gobierno provincial y las empresas concesionarias para evitar un impacto inmediato en los bolsillos de los usuarios, en medio del contexto económico.

La tarifa básica corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y sirve como referencia para calcular los valores de las demás categorías del sistema.

Con la actualización, los importes aproximados quedan de la siguiente manera: Autos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99; motos: alrededor de $45.614; y vehículos pesados de más de 2.500 kilos: alrededor de $205.264.

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Los valores de las categorías distintas de la tarifa básica son aproximados y pueden variar según el tipo de vehículo.

El incremento responde al mecanismo de actualización previsto en el sistema de concesiones de la VTV bonaerense. Según ese esquema, la tarifa básica equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, contemplado en el convenio colectivo de trabajo N.º 594/10 entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

Para el período abril-junio de 2026, el salario de referencia se fijó en $1.630.085,67. A partir de ese monto, las concesionarias solicitaron establecer el precio del trámite en $114.105,99.

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La actualización debía aplicarse desde julio, pero fue postergada durante 90 días mediante un acuerdo entre la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular y las empresas concesionarias. Cumplido ese plazo, el nuevo valor comenzó a regir el 15 de octubre.

Con la entrada en vigencia de la nueva tarifa, los conductores de la provincia deben afrontar otro incremento en un trámite obligatorio para circular con sus vehículos.